Trois joueurs de Leicester forfaits pour la fin de la saison

Les deux dernières rencontres de Premier League seront importantes pour la course à la Ligue des Champions. Les Foxes devront faire sans trois joueurs importants.

Les hommes de Brendan Rodgers ont relevé la tête ce jeudi soir en l'emportant à domicile contre Sheffield Utd, et même s'ils sont toujours à la quatrième place, Manchester United revient à la vitesse de l'éclair.

Le programme des Foxes est d'ailleurs très compliqué: il y a un déplacement à Tottenham avant de recevoir les joueurs de Solskjaer. Pour ces deux rencontres, Rodgers devra faire sans Christian Fuchs, qui sera absent pour les trois prochains mois.

Mais ce n'est pas tout: Ben Chilwell (blessé au pied) et James Madisson (hanche) ne joueront plus cette saison, comme indiqué par la Premier League sur son site officiel. Vu l'été qui attend ces deux joueurs, on peut légitimement se demander s'il porteront encore les couleurs de Leicester dans le futur.

Madisson est suivi de près par Manchester United alors que Chilwell peut compter sur l'intérêt de Chelsea et de Manchester City.