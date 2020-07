Jordan Lukaku était puni contre la Juve

Le latéral gauche belge était l'un des absents du choc entre la Juventus et la Lazio, il avait été sanctionné par son coach.

Après avoir participé aux sept dernières rencontres de la Lazio, Jordan Lukaku a connu un premier coup d'arrêt, lundi soir. A Turin, le Diable Rouge avait été laissé en tribunes. Une sanction disciplinaire, même si son entraîneur n'a pas souhaité en rajouter après la rencontre. "Rien de sensationnel", estime Simone Inzaghi.

"Il y a des horaires et il faut les respecter. Jordan a commis une erreur la semaine dernière et une autre cette semaine, il est arrivé en retard à la réunion technique et j'ai voulu lui envoyer un signal", ajoute l'entraîneur de la Lazio dans les colonnes du Corriere dello Sport.