OFFICIEL: Colassin prolonge à Anderlecht

Il y a eu Kana et Amuzu, c'est maintenant au tour d'Antoine Colassin de prolonger au Sporting d'Anderlecht. Le club bruxellois a annoncé la nouvelle sur ses réseaux sociaux via une vidéo que vous pouvez voir c-dessous. Il a prolongé jusqu'en 2025, soit pour 4 saisons supplémentaire.

"Antoine Colassin n'est pas qu'un joueur de talent, mais il a soif d'apprendre. La manière dont il a évolué d'un poste de milieu de terrain vers un poste en pointe est fabuleuse. Il a encore une grande marge de progression".

La saison dernière, Antoine Colassin a marqué 3 buts en 4 matches avec les pros, dont un dans le Topper contre le Club Bruges.

In Youth We Trust. Colassin 2020-2025. 🟣⚪ D’un premier but sous les yeux de papa, maman, sa sœur jumelle en zijn beste copain. À un nouveau contrat. Proficiat à toi et ta famille Antoine. pic.twitter.com/1YL35SsAjQ