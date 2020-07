Thorup satisfait de ses ouailles: "Difficile de faire mieux"

Jess Thorup est un entraîneur heureux. Contre Metz, son équipe a tout simplement démontré qu'elle pouvait dominer un match de la tête et des épaules.

La Gantoise a remporté une belle victoire contre le FC Metz. Les hommes de Jess Thorup ont dominé les Lorrains de la tête et des épaules et c'est une satisfaction pour le coach des vice-champions de Belgique.

"Je suis vraiment heureux de ce que j'ai vu", nous confie l'entraîneur près la rencontre. "On a réalisé de belles actions, nous avons marqué de beaux buts et nous avons pratiqué un beau football sur un terrain qui n'était pas facile, qui était un peu petit. Nous avons mis la pression sur notre adversaire et nous n'avons pas encaissé. Difficile de faire mieux".

Yaremchuk est affûté comme jamais

L'équipe alignée par Thorup n'était pas loin de l'équipe-type qui pourrait être alignée lors de la première journée du championnat: "J'ai voulu mettre sur le terrain des joueurs qui sont créatifs et qui devront combiner. Bezus, Vadis, Yaremchuk...ils devront faire la différence".

Justement, Yaremchuk a été le grand bonhomme de la première période. "C'est important pour un buteur de marquer. Il est très motivé, je ne l'ai jamais vu comme ça. Il est affûté comme jamais. Avec de la confiance il sera encore plus fort".