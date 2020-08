Michy Batshuayi intéresse fortement un nouveau venu en Premier League

Est-ce que Michy Batshuayi serait enfin proche d'une solution à long terme pour sa carrière?

Michy Batshuayi est plus proche que jamais de la porte de sortie à Chelsea. Indésirable depuis quelques mois, le Diable Rouge n'a plus qu'un an de contrat à Stamford Bridge mais peut compter sur l'intérêt d'un club issu de Championship;

Et c'est le champion de Leeds qui aurait l'ancien buteur du Standard dans le viseur. L'équipe de Marcelo Bielsa cherche à se renforcer pour son retour en Premier League et Michy est une opportunité qui pourrait ne pas se refuser.

D'après le Daily Mirror, cela ne coûterait que 20 millions pour acquérir celui qui est aussi passé par Marseille, Dortmund ou encore Crystal Palace. Il reste à voir quelle sera la volonté du joueur et si un déménagement à Leeds est dans ses plans.