🎥 La première de Mazzu, le retour de Simons, un buteur inconnu: retour sur le FC Bruges - Charleroi de 2013

Ce samedi, le FC Bruges et Charleroi vont se retrouver en ouverture du championnat. Comme en 2013, quand la rencontre avait été marquée par la première de Felice Mazzu, le retour de Simons et une équipe de Bruges tout a fait surprenante.

La Jupiler Pro League est de retour. Ce samedi, le Club de Bruges, champion en titre, recevra le Sporting de Charleroi, troisième du dernier exercice. Un véritable choc, à des années lumières de la dernière confrontation lors d'une première journée de championnat, qui date de 2013. Le 26 juillet plus précisément.

Il est clair que les équipes ont bien changé depuis. A Bruges, l'entraîneur était Juan Carlos Garrido. Ryan était encore dans les buts alors que Maxime Lestienne et Gudjohnsen animaient l'attaque des Gazelles. Cette rencontre marquait aussi le retour à Bruges de Timmy Simons. Un retour qui n'aura duré que 21 minutes puisque le milieu de terrain avait été expulsé pour avoir marché sur la cheville d'Ederson.

Chez les Zèbres, après une saison qui aura vu Yannick Ferrera sauver le club avant d'être remplacé par Peruzovic, c'est un certain Felice Mazzù qui débutait sa période carolo ce soir d'été. Milicevic, Kaya, Pollet et Rossini sont les joueurs offensifs du club alors que Mandanda garde les cages des Hennuyers.

La rencontre en elle-même a été remportée par Bruges sur le score de 2-0. Le premier but avait été marqué par le Chinois Shangyuan Wang, qui venait d'arriver. Il jouera les 6 premières rencontres de la saison avant...de disparaître des radars et de quitter le club quelques mois plus tard. Jonathan Blondel avait donné au score son allure définitive (2-0).

Voici les compositions des deux équipes:

Les buts: 64e Wang, 92e Blondel.

FC Bruges: Ryan, Högli, Simons, Mechele, De Bock, Wang, Verstraete, Blondel, Lestienne (88e Bolongoli), Gudjohnsen (60e De Sutter), Refaelov (85e Dierckx).

Sporting Charleroi: Mandanda, Satli (75e Thiaré), Vervoort, Martos, N’Ganga, Milicevic, Ederson (75e Daf), Marcq, Kaya, Pollet, Rossini (46e Houdret)..

Cartes jaunes: Satli, Rossini, Wang, Ryan.

Cartes rouges: 21e Simons (directe), 45e Marcq (2 jaunes)

Arbitre: M. Lardot