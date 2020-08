Frustré ces derniers mois, Jean-Michel Aulas jubile

Vendredi soir, l'Olympique Lyonnais a éliminé la Juventus en huitième de finale de la Ligue des champions. Malgré la défaite 2 à 1 à Turin, les Gones iront défier Manchester City à Lisbonne.

Frustré depuis des mois suite à l’interruption définitive de la saison en Ligue 1 à cause de la pandémie de coronavirus, le président de l’Olympique Lyonnais, Jean-Michel Aulas était aux anges ce vendredi.

"Merci aux joueurs, à Rudi (Garcia) et son staff et à tous nos supporters qui ont poussé pour cette 10ème qualification en 1/4 de coupe européenne. Merci à Noël (Le Graët, présent à Turin pour soutenir l’OL, ndlr), président de la FFF et Pierre Samsonoff (directeur général adjoint de la FFF, ndlr) de nous avoir supporté et aidé à vaincre l’ogre Juventus", a écrit l'homme fort de l'OL sur Twitter.