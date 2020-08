Jérémy Taravel : "Repartir de Sclessin avec une défaite par le plus petit écart n'est pas mauvais"

Le Cercle de Bruges s'est incliné 1-0 contre le Standard de Liège lors de la première journée de Jupiler Pro League samedi soir à Sclessin.

Le Cercle de Bruges a subi contre le Standard de Liège mais a eu quelques occasions en toute fin de rencontre. "Nous débutons la saison par une défaite mais retenons le positif, à savoir que nous avons été bien en place malgré les nombreuses occasions du Standard", souligne Jérémy Taravel. "Nous avons éprouvé des difficultés sur les dernières passes et c'est dommage. Mais repartir de Sclessin avec une défaite 1-0, ce n'est pas mauvais", souligne le capitaine des Vert et Noir.

Comme la saison dernière, le club brugeois débute la saison par une défaite et contre le Standard à nouveau. "Une défaite n'est jamais bonne pour le moral non plus, mais il faut retenir le positif et continuer de travailler sans relâchement. Nous avons vu des choses intéressantes et nous allons nous améliorer", a expliqué le défenseur central âgé de 33 ans qui a évoqué la faute d'Avenatti. "L'arbitre a décidé de ne pas sanctionner et je respecte sa décision même si je ne suis pas d'accord avec lui. La VAR est là pour cela. C'est le football, il y a des coups", a conclu le Français.