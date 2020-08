Nicolas Raskin monte en puissance : "C'était l'un des meilleurs sur le terrain ce week-end"

Le jeune talent liégeois, qui fêtait la deuxième titularisation de sa carrière, a été l'auteur d'une grosse prestation lors de la victoire du Standard de Liège contre le Cercle de Bruges samedi soir (1-0).

Philippe Montanier a choisi d'aligner d'entrée de jeu le jeune Nicolas Raskin en lieu et place de Gojko Cimirot, pourtant titulaire indiscutable en bord de Meuse la saison dernière. Le technicien français avait expliqué qu'il prenait la forme du moment en considération et que le jeune médian âgé de 19 ans avait montré de belles choses durant la préparation estivale (à lire ICI).

Et l'ancien joueur de La Gantoise lui a donné raison avec une très belle prestation contre le Cercle. "Je trouve que cela s’est bien passé. J’ai fait ce que le coach m'a demandé de faire, à savoir être disponible et récupérer les ballons. Ce n’était pas facile car leur buteur (Mbenza, ndlr) redescendait souvent sur moi. Je crois que j'ai fait un bon match mais c'était seulement la première journée, nous verrons pour la suite", a-t-il déclaré à l'issue de la rencontre.

Présent dans le pressing haut et la récupération, il a été le meilleur Rouche sur la pelouse avec Samuel Bastien. D'ailleurs, ce dernier n'a pas tari d'éloges à propos de celui qu'il considère comme son petit-frère. "Juste avant le match, je lui ai dit que il n'y avait pas de jeunes ou de plus âgés sur le terrain. Il a sa place dans l'équipe. J'ai beaucoup parlé avec lui cette semaine car on a beaucoup travaillé ensemble pour préparer ce match. Mais moi, je ne le vois pas comme un petit jeune car il est comme nous. Nous ne faisons pas de différence. D'ailleurs, c’était l’un des meilleurs sur le terrain ce week-end. C'est mon petit-frère", avait lâché Bastien à l'issue de la rencontre.

Nicolas Raskin monte en puissance et semble être sur la bonne voie pour passer un cap cette saison.