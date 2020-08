Philippe Montanier : "Satisfait mais comme le disait mon prof, "Peut mieux faire"

Le matricule 16 a débuté la saison 2020-2021 par une victoire contre le Cercle de Bruges (1-0) à Sclessin. Les troupes de Philippe Montanier confirment les belles choses montrées durant la préparation estivale.

Malgré un début de rencontre poussif et un mur brugeois nommé Warleson, le Standard a remporté son match d'ouverture contre le Cercle ce samedi soir. "Je suis satisfait de la victoire forcément et de l'état d'esprit de mes joueurs", confie Philippe Montanier. "Le meilleur joueur du Cercle a été le gardien et nous ne sommes pas parvenus à tuer le match. Comme le disait mon prof à l'époque au bas de mon bulletin : "Peut mieux faire". Nous avons eu 15 occasions franches et seulement un but. Et dans ce cas-là, nous ne sommes à l'abri d'un retour de l'adversaire qui a poussé et joué sa chance à fond en tentant de profiter de notre fébrilité", a expliqué le technicien français.

Entrejeu

Ce samedi soir, Montanier avait décidé d'aligner Shamir et Raskin aux côtés de Bastien dans l'entrejeu liégeois. "Dans la récupération et le pressing haut, Nicolas a donné un très bon tempo. Eden est monté en puissance au fur à mesure du match. Il a d'ailleurs eu aussi une belle occasion avant la pause. C'est un médian capable de se projeter et de marquer des buts comme durant les matchs amicaux. Nous sommes parvenus à tenir le milieu de terrain", a ajouté l'ancien coach de Lens qui a justifié son choix de laisser Cimirot sur le banc.

"C'est la forme du moment. Cimirot est un pion essentiel de l'équipe mais il a été un peu en-dessous durant la prépar mais nous aurons besoin de lui durant la saison. C'est un joueur important mais je fais l'équipe selon la dynamique du moment", a conclu Montanier.