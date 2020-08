Un ancien de JPL courtisé par l'Europe du foot : "Si je pars, ce ne sera que pour le top absolu"

L'AC Milan, Arsenal et Tottenham, pour ne citer qu'eux, suivent de très près la pépite de l'OGC Nice.

Cependant, le joueur algérien ne pense pas encore à quitter le nid des Aiglons : "Je suis bien à Nice. J'ai hâte de jouer mon premier match européen et je ne voudrais pas le faire ailleurs qu'ici. Je suis totalement concentré sur Nice", confiait le joueur 'petit format' à L'Equipe.

Avec l'AC Milan, Arsenal, Chelsea, Tottenham ou encore le PSG, Atal peut compter sur l'intérêt des meilleurs clubs d'Europe, mais le joueur a une idée bien précise pour la suite de sa carrière : "Je viens de me remettre d'une blessure et je veux d'abord rejouer. C'est toujours agréable d'être cité dans les plus grands clubs. Cela prouve que je suis performant sur le terrain. Mais si je pars, ce ne sera que pour le top absolu."

Atal était passé par notre JPL en 2017, lors d'un prêt d'une saison à Courtrai. Un an plus tard, il était transféré à Nice pour près de trois millions d'euros.