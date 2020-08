La Liga va-t-elle être postposée ?

Le championnat de Liga est censé reprendre le 12 septembre mais de nombreux cas de coronavirus ont été détectés dans plusieurs clubs. De quoi remettre en doute le coup d'envoi du prochain championnat espagnol.

En Europe, l'Espagne a été l'un des pays les plus touchés par le coronavirus et c'est encore le cas actuellement. Alors que la Liga est censée reprendre le 12 septembre et que de nombreux clubs ont repris le chemin des entraînements, un peu plus de 40 personnes (joueurs et staffs), ont été testés positifs au sein des différentes formations espagnoles comme l'explique l'AFP.

Une situation qui pose problème et qui soulève beaucoup de questions. Mais les dirigeants de la Liga ne paniquent pas : "De la tension dans le calme. Voilà comment nous pourrions décrire l'état d'esprit dans lequel se trouvent les dirigeants de la Liga", peut-on lire dans les colonnes de El Español.

À moins d'un mois avant le début de la reprise, le championnat espagnol va devoir prendre les bonnes décisions afin d'éviter des contaminations dans les différents clubs.