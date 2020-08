Lucas Bijker lucide : "Un mauvais match, mais il faut les gagner"

Ce n'est pas une publicité pour la D1A à laquelle nous avons eu droit ce vendredi à Mouscron. Lucas Bijker, le latéral malinois, le reconnaissait volontiers.

Si la première période restait assez divertissante, notamment avec la saga des penaltys à retirer et du but annulé de William Togui, la seconde était plus compliquée. "Il ne s'est pas passé grand chose en deuxième mi-temps, c'était désordonné de notre côté comme du leur", reconnaît Lucas Bijker. "Il n'y avait pas grand chose à se mettre sous la dent".

Pas une publicité pour le football, mais trois points pour Malines. "La seconde période était mauvaise, point à la ligne. Mais il faut réussir à gagner les mauvais matchs. Pour beaucoup d'équipes, c'est difficile".

Malines reste donc sur un 4/6, soit un début de saison satisfaisant. Bijker, battu par Doku face à Anderlecht, aura mieux tenu son flanc ce vendredi. "Ce but de Doku, c'était idiot. La première fois qu'il me passe, il en a profité directement ... Et le second but était malchanceux", regrette le Néerlandais.

"Aujourd'hui, je suis à la base du penalty, notamment ; ça fait toujours plaisir". Malines, dans son ensemble, peut mieux faire, mais peut enchaîner à domicile face au Cercle de Bruges. "Un 7/9, ce serait bien. Et ce 4/6 nous met déjà sur une bonne lancée".