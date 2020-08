Officiel : Thiago Silva débarque à Chelsea

Après plusieurs années de bons et loyaux services du côté du Paris Saint-Germain, Thiago Silva a été laissé libre par le club de la capitale suite à la fin de son contrat, survenue il y a quelques jours. Une opportunité unique sur le marché des transferts que Chelsea n'a pas tardé à saisir.

En effet, dans un communiqué officiel, le club londonien vient tout juste d'annoncer la signature du défenseur brésilien. Ce dernier s'est engagé pour une durée d'un an, avec une saison supplémentaire en option. Le joueur de 35 ans s'apprête donc à découvrir son troisième championnat européen après avoir déjà évolué en Serie A et en Ligue 1 durant sa carrière.

Done deal! 🙌 Welcome to Chelsea, @TSilva3! #OhhThiagoSilva