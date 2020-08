Zlatan Ibrahimovic confirme sa prolongation à l'AC Milan

Alors que la prolongation de Zlatan Ibrahimovic à l'AC Milan serait en bonne voie, l'attaquant suédois a plus ou moins confirmé la nouvelle sur Twitter.

Arrivé à l'AC Milan en janvier dernier après une expérience de deux ans aux Etats-Unis, Zlatan Ibrahimovic a offert satisfaction pour son retour en Lombardie (20 matchs, 11 buts, 5 assists). Ainsi, alors que son contrat avec les Rossoneri prendra fin dans quelques jours, l'attaquant suédois devrait bientôt prolonger son bail, comme il l'a lui-même laissé entendre sur les réseaux sociaux.

En effet, alors que plusieurs médias annoncent une prolongation imminente de l'ancien du Paris Saint-Germain avec le club milanais, celui-ci a publié un message énigmatique sur son compte Twitter. On peut y voir une photo du joueur, portant le maillot rouge et noir, accompagnée de la légende suivante : "Comme je l'ai dit, je m'échauffe juste". Qui plus est, l'AC Milan est également identifié dans le tweet.

Like I said im just warming up @acmilan pic.twitter.com/lAKo0WnkFx — Zlatan Ibrahimović (@Ibra_official) August 28, 2020

Un message qui laisse donc supposer que le joueur a bel et bien prolongé son contrat en Italie, ou du moins qu'il s'apprête à le faire. À 38 ans, Zlatan semble donc parti pour disputer une enième saison dans l'élite du football européen. Bluffant.