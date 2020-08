Mehdi Carcela va-t-il disputer ses premières minutes ce week-end ? "On a besoin que les joueurs soient à leur maximum"

L'international marocain n'a pas encore disputé la moindre minute sous la tunique rouche cette saison. Une situation qui interpelle les supporters du matricule 16 mais aussi les nombreux observateurs de la Jupiler Pro League.

Considéré comme l'un des meilleurs joueurs du championnat, Mehdi Carcela n'a pas encore décollé du banc rouche en ce début de saison. Étant donné la suspension de Selim Amallah après sa carte rouge reçue dimanche dernier contre Genk, Carcela pourrait peut-être disputer ses premières minutes ce week-end.

"Cela dépend de la forme du moment. Le joueur le plus performant à l'entraînement sera aligné", souligne Philippe Montanier. "Regardons les références du football européen : l'année dernière c'était Liverpool, cette saison c'est le Bayern Munich. Des joueurs et des artistes qui défendent et attaquent. On a besoin de cela. On a besoin que les joueurs soient à leur maximum, très peu d'équipes peuvent se permettre de jouer avec un ou deux joueurs de moins en phase défensive ou offensive. Lewandowski par exemple. Un très grand joueur qui presse, fait des appels, joue collectif et marque. Le foot moderne, il faut que tout le monde soit au top pour que toute l'équipe soit performante", a souligné l'ancien coach de Lens avant d'évoquer la situation de son milieu offensif.

"Mehdi n'a pas encore son rythme de croisière et c'est logique. Il a été marqué par la pandémie de coronavirus et a effectué une préparation en dents de scie. Là, il revenait bien mais il s'est blessé au niveau du genou mardi. Néanmoins, il s'est entraîné ce vendredi. Il n'est pas encore au summum de sa forme. On s'y attelle pour qu'il puisse retrouver ses sensations, sa forme et ainsi élever le niveau de l'équipe", a conclu Philippe Montanier.