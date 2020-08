Ligue 1 : Nantes gagne à 9, Monaco gagne à 10

Plusieurs rencontres de Ligue 1 cet après-midi et de l'action, ainsi que plusieurs expulsions.

Le FC Nantes, pour lequel Renaud Emond est monté au jeu à la 76e minute, a ainsi pris les 3 points face à Nîmes dans une rencontre que les Canaris ont pourtant terminée à ... 9 : Imran Louza prendra deux cartons jaunes en l'espace de quelques minutes au retour des vestiaires (47e, 49e), tandis que Fabio prendra son second bristol à la 87e minute. Mais Nantes avait fait la différence en première période via Girotto (11e) et ... Louza (27e), passé par toutes les émotions.

L'AS Monaco, de son côté, l'emportera à 10 : menant au jeu dès la 22e via Badiashile, les Monégasques verront le VAR refuser un penalty au FC Metz, mais devront s'accrocher au résultat quand Fofana prendra sa seconde jaune à la 47e minute de jeu (0-1, score final).

Du côté de Saint-Étienne, un doublé de Romain Hamouma offrira la victoire face à Lorient (2-0) tandis qu'Angers s'est incliné à domicile face à Bordeaux (0-2).

30/08/2020 13:00 Reims - Lille OSC 0-1 30/08/2020 15:00 Angers - Bordeaux 0-2 30/08/2020 15:00 Metz - Monaco 0-1 30/08/2020 15:00 Nantes - Nîmes 2-1 30/08/2020 15:00 Saint-Étienne - Lorient 2-0 30/08/2020 21:00 Brest - Marseille -