Officiel : Mario Lemina de retour en Premier League

Prêté à Galatasaray la saison dernière par Southampton, Mario Lemina revient en Angleterre mais pas chez les Saints qui ne comptent pas sur lui.

L'international gabonais de 26 ans est ainsi prêté pour une saison à Fulham, équipe promue en Premier League cette saison. L'écurie londonienne pourra se l'offrir définitivement en fin de saison grâce à une option d'achat.

DONE DEAL! 🖊️



Welcome to Fulham, @LeminaM_13! Ⓜ️#SUPERMARIO