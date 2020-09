Marc Brys avant la rencontre face au Standard : "Avec le douzième homme, ce sera une autre histoire"

Oud-Heverlee Leuven reçoit le Standard de Liège ce samedi lors de la cinquième journée de Jupiler Pro League. Le promu, pas épargné par les blessures en ce début de saison, pourra compter sur 2.000 supporters présents à Den Dreef.

OHL vit un début de saison compliqué étant le grand nombre de joueurs blessés. Et cela continue. Malinov est revenu de l'équipe nationale bulgare avec un bobo et le verdict pour Aguemon est sévère. "L'infirmerie n'est pas vide pour tout de suite, au contraire", se lamente Marc Brys sur le site officiel d'OHL.

Duplus, Schuermans, Tshimanga et Kehli sont out depuis longtemps. C'est désormais au tour d'Aguemon qui est sur la touche pendant au moins trois mois après une opération du genou. De plus, Malinov n'est pas rentré de Bulgarie sans soucis. "Il a glissé et s'est fait mal aux adducteurs", "explique le coach du promu. "Il ne s'est pas entraîné et est donc incertain pour le match de samedi."

De même, Ngawa et Maertens, qui reviennent lentement, ne sont toujours pas sûrs pour le match contre le Standard. Malgré cette véritable poisse, OHL pourra compter sur son public, du moins une partie pour la première fois ce samedi. "Je m'attends absolument à ce que cela fasse une différence. Dommage qu'il n'y ait que 2 000 personnes, mais c'est quand même une bonne chose. Vous avez vu ces dernières semaines que les équipes locales n'ont pas bien joué sans leur public. Mais avec le douzième homme, ce sera une autre histoire. Nous n'en avons qu'un point sur six à la maison, cela doit commencer à s'améliorer maintenant", a souligné Marc Brys avant la réception des Rouches.

"Ce sera un défi. Mais mes joueurs ont faim depuis si longtemps. Le Standard est une équipe solide avec de très bons joueurs de football et des qualités individuelles. Nous essaierons, sur la base de nos qualités, d'obtenir un bon résultat".

Durant la préparation estivale, OHL et le Standard avaient croisé le fer. "Les Liégeois cherchaient encore un système de jeu à l'époque. Ils sont beaucoup plus avancés maintenant. Les automatismes sont là et c'est très bon. Ils manient souvent les longues balles et jouent selon un schéma très reconnaissable. C'est aussi une équipe qui peut marquer à partir de très peu, c'est une qualité", a conclu Brys.