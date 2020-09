Pierre-Emerick Aubameyang en passe de toucher un sacré pactole !

Sur le départ cet été, l'international gabonais devrait rester à Arsenal. Une équipe avec laquelle il affiche un excellent bilan en Premier League (54 buts inscrits en 85 matchs).

Arrivé à Arsenal en 2018 en provenance du Borussia Dortmund (en échange d’un chèque de 63 millions d'euros), Pierre-Emerick Aubameyang, dont le contrat expire en juin 2021, va bien parapher un nouveau contrat avec les Gunners, selon The Athletic. Alors qu'il percevait actuellement 219 000 euros par semaine, l'attaquant réclamait un salaire de 277 000 euros (soit 15 millions d'euros par an) et un contrat de deux ans.

Le média anglais confirme que ce sera bien un bail de trois années, mais ajoute qu’Aubemeyang touchera le plus gros salaire d’Arsenal et dépassera ainsi les 18 millions d'euros annuels de Mesut Özil !