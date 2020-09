Neymar fait son mea culpa: "Mais le racisme et l'intolérance sont inacceptables"

Un peu plus de 24 heures après le coup de sifflet final d'un PSG-OM, qui restera tristement dans les annales, la star du PSG s'exprime.

Neymar a été exclu en toute fin de match pour s'en être pris à Alvaro, qu'il a ensuite accusé de propos racistes. Quelques heures plus tard, le Parisien a publié un message sur les réseaux sociaux dans lequel il fait son mea culpa: il n'aurait pas dû répondre comme il l'a fait, mais il insiste, le racisme n'a pas sa place sur les terrains, ni ailleurs...

Le message de Neymar

"Hier, je me suis révolté. J'ai écopé d'un carton rouge parce que j'ai voulu frapper quelqu'un qui m'a offensé. J'ai pensé que je ne pouvais m'en aller sans réagir parce que j'ai réalisé que les responsables ne feraient rien, qu'ils n'auraient pas remarqué ou qu'ils auraient ignoré l'incident. Pendant le match, je voulais répondre comme toujours, sur le terrain. Les faits montrent que j'ai échoué. Je me suis révolté.

Dans notre sport, les agressions et les insultes font partie du jeu, de la 'bâtaille', tu ne peux pas être affecté par ça et je le comprends, mais le racisme et l'intolérance sont inacceptables.

Je suis noir, fils de noir, petit-fils et arrière-petit-fils de noir, j'en suis fier et je ne me vois pas comme quelqu'un de différent. Dimanche, je voulais que les responsables du match (l'arbitre, les assistants) se positionnent et montrent qu'il n'y a pas de place pour une telle attitude.

En voyant et en réfléchissant à tout ce qui se passe depuis le match, je suis triste de voir le sentiment de haine que l’on peut provoquer quand on se révolte à chaud. Aurais-je dû l’ignorer ? Je ne sais toujours pas… Aujourd’hui, à tête reposée, je pense que oui mais sur le moment, mes coéquipiers et moi avons demandé de l’aide aux arbitres, et nous avons été ignorés. C’est ça le sujet !