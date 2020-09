Buteur ce jeudi soir, Selim Amallah a hâte d'être dimanche : "Cela fait un moment que nous attendons cela"

Le Standard de Liège a écarté Bala Town ce jeudi soir lors du 2ème tour préliminaire de l'Europa League (2-0).

Selim Amallah a inscrit le deuxième but du Standard de Liège contre Bala Town. "J'aurais été frustré de ne pas marquer car j'ai plusieurs occasions et j'ai tenté énormément ma chance. Mon goal ? La déviation est voulue, je vois le ballon venir sur moi et j'essaie d'influer sur la trajectoire même s'il y a un peu de chance aussi", a confié l'international marocain à l'issue de la rencontre."

Bala Town n'a pas été ridicule et a joué crânement sa chance à Sclessin. "Nous savions que ce ne serait pas un match facile et que nous aurions droit à beaucoup de duels. Mais nous avons fait le travail en marquant deux buts en première période. Cela nous a permis de nous relâcher et de faire tourner le ballon après la pause. De plus, nous sommes parvenus à garder le zéro", a souligné l'ancien Hurlu.

Toutefois, le matricule 16 devra élever son niveau de jeu dimanche en championnat contre Courtrai puis jeudi prochain contre Vojvodina lors du 3ème tour préliminaire l’Europa League. "Notre niveau de jeu va augmenter automatiquement en fonction de la qualité de l’adversaire, je ne me tracasse pas. Par contre, je me rejouis déjà d'évoluer devant nos 7.500 supporters ce week-end. Cela fait un moment que nous attendons cela. Jouer sans eux, ce n'est pas pareil. Nous nous réjouissons d'avoir notre douzième homme à nos côtés car nos supporters savent nous pousser quand ça va moins bien", a conclu Selim Amallah.