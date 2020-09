Un cador européen fait irruption dans le dossier Ivan Perisic

Déjà courtisé par Manchester United et le RB Leipzig, Ivan Perisic serait également dans le viseur du Paris Saint-Germain.

Sur le dépat depuis plusieurs mois, Ivan Perisic n'a toujours pas quitté l'Inter Milan à quelques jours de la fin de la période de transferts, fixée le 5 octobre prochain. Prêté avec option d'achat au Bayern Munich la saison dernière, l'international croate (90 capes) n'a pas été conservé par le club bavarois. Depuis, plusieurs clubs ont manifesté leur intérêt pour l'ailier de 31 ans.

Après avoir été annoncé du côté de Manchester United, puis d'un membre du final 8, l'attaquant de l'Inter Milan serait désormais dans le viseur du Paris Saint-Germain. En effet, selon les informations de Foot Mercato, le PSG souhaiterait s'attacher les services du joueur sous la forme d'un prêt avec option d'achat. Cependant, le club mancunien aurait toujours une longueur d'avance dans le dossier.

Pour rappel, Ivan Perisic est un ancien joueur de Pro League. En effet, entre 2009 et 2011, ce dernier a disputé 89 matchs toutes compétitions confondues sous les couleurs du Club de Bruges, pour un total de 35 buts inscrits et 23 passes décisives délivrées. Lors de l'exercice 2010/2011, il avait même fini meilleur buteur de D1A (22 buts) et avait été élu joueur de la saison du côté des Blauw en Zwart.