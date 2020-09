Foket, Faes et Reims dans la tourmente: un nouveau coach en approche?

Après une belle saison 2019-2020, le Stade de Reims connait un nouvel exercice compliqué voir décevant.

Le début de saison de Reims est loin d'être celui attendu. Un point sur douze, une élimination en Europa League: c'est le calvaire pour les coéquipiers de Foket et de Faes. Cette entame fait planer un doute sur l'avenir de l'entraîneur David Guion, sous contrat jusqu'en juin 2021. Selon le journal L'Equipe, les dirigeants champenois réfléchissent à un changement de coach. Mais par la voix de son directeur général Mathieu Lacour, interrogé par nos confrères, le SDR a indiqué qu'un départ du technicien de 52 ans n'est pas à l'ordre du jour.

"On ne recherche absolument pas de coach et la dernière chose que je ferais serait de passer par des agents. Ça fait neuf ans qu'on travaille ensemble. Couper la tête de son entraîneur après quatre matches, ce serait quand même moyen, alors qu'on superforme depuis trois ans. On a tellement mangé de pain blanc que s'il y a un peu de pain noir, on peut le traverser ensemble. Ou alors on ne s'en sort pas et on verra bien. Si, dans le domaine du recrutement, il faut toujours anticiper, on n'a intensifié aucune recherche de technicien".

Le problème de Reims et de Guion: le calendrier. Ce week-end, c'est le PSG. Dans la foulée, ce sera le Stade Rennais.