Après Thiago Alcantara, un autre joueur de Liverpool est touché par le covid

Les Reds seront privé de Sadio Mané pour le déplacement à Aston Villa de dimanche.

Le joueur a été testé positif au covid-19 et a été placé en quarantaine. Le Sénégalais se sent bien, et ne présente que des symptômes léger a communiqué le club.

Après Thiago Alcantara, Liverpool voit donc un qutre joueur clé absent pour au moins une dizaine de jours (le temps de la quarantaine).

Sadio Mane has tested positive for COVID-19 and is currently self-isolating according to the necessary guidelines.