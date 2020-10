OFFICIEL: Un Stéphanois rejoint les Belges de Leicester

Trois jours après l'annonce par l'AS Saint-Etienne d'un accord avec Leicester City, le club anglais a confirmé l'arrivée de Wesley Fofana. Désireux de rejoindre les Foxes après avoir débuté la saison 2020-2021 comme un titulaire indiscutable du onze de Claude Puel, le défenseur central français rejoint le pensionnaire du King Power Stadium pour 30 millions de livres (33 millions d'euros), soit la vente la plus importante de l'histoire des Verts.

Le footballeur de 19 ans a paraphé ce vendredi un contrat de cinq années, soit jusqu'en juin 2025, avec la formation entraînée par Brendan Rodgers, en tête de la Premier League grâce à trois succès en trois journées. "Je suis très heureux d'être ici. J'ai suivi de près Leicester City depuis qu'ils ont remporté le titre et c'est l'un des meilleurs clubs de Premier League. Je sais que j'apprendrai beaucoup des joueurs et du manager ici, ce qui est l'une des principales raisons pour lesquelles je suis venu. J'ai hâte de commencer", a déclaré le Marseillais sur le site officiel du club

Leicester City is delighted to confirm the signing of defender @Wesley_Fofanaa from Ligue 1 side AS Saint-Étienne for an undisclosed fee, subject to Premier League and international clearance 🦊📝#WelcomeWesley