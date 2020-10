Liga : l'Atlético cale encore, la Real Sociedad enchaîne, le Betis se hisse en tête du classement

On jouait la 5e journée de Liga avec plusieurs rencontres programmées l'après midi et une en soirée.

L'Atlético toujours sans inspiration

L'Atletico de Madrid, avec Luis Suarez et Joao Felix, n'a pas pu faire mieux qu'un nul face au Villarreal d'Unai Emery. Les hommes de Diego Simeone n'ont pas trouvé l'inspiration face à une formation bien organisée, qui s'est même procuré les meilleures occasions de la rencontre. Après un début Canon et un doublé, Luis Suarez a cette fois été peu convaincant. Les Colchoneros enregistrent un second nul vierge de suite, et Yannick Carrasco (monté au jeu en fin de match) débutait à nouveau sur le banc.

La Real Sociedad poursuit son bon début de saison

Privé de Januzaj blessé, la Sociedad n'a fait qu'une bouchée de Getafe (3-0). Mikel Oyarzabal (27e) ouvrait le score sur pénalty avant que Mikel Merino (79e) puis Portu (82e) en fin de rencontre ne fassent le break. La Real se hisse à la 2e place de la Liga.

Le Betis bat Valence et se hisse en tête

Le duel de la soirée opposait Valence au Betis. Les Andalous ont finalement remporté ce choc de haut de tableau. Sergio Canales ouvrait le score pour les visiteurs (19e) et Cristian Tello (74e) mettait le Betis aux abris.

Enfin, Elche et Huesca partageaient la mise 0-0.