Le succès de Saint-Trond fait tourner des têtes : plusieurs clubs veulent passer à l'action

Muzamel Rahmat
Muzamel Rahmat
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Le succès de Saint-Trond fait tourner des têtes : plusieurs clubs veulent passer à l'action
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Les belles performances de Saint-Trond cette saison attirent les regards. Les milieux japonais du club suscitent l'intérêt de plusieurs équipes issues des grands championnats européens.

Ryotaro Ito (28 ans) réalise une belle saison avec Saint-Trond, avec sept buts et quatre passes décisives. Le club allemand de Hambourg suit son évolution de près, selon Het Nieuwsblad. Déjà intéressé l'an dernier, le promu n'a pas abandonné le dossier.

Le contrat d'Ito arrive à échéance en juin. Dimanche, Hambourg a envoyé un recruteur à Genk pour l'observer. De son côté, Saint-Trond espère le prolonger. Une qualification européenne pourrait peser dans la balance pour le convaincre de rester.

Le STVV veut prolonger Ito

Rihito Yamamoto (24 ans) attire lui aussi l'attention à l'étranger. Le Japonais compte cinq buts et six passes décisives et pourrait rapporter plusieurs millions au club.

Des équipes comme Lyon et Wolfsburg suivent sa situation. Yamamoto aurait une préférence pour la Bundesliga, où évoluent quinze de ses compatriotes, contre seulement deux en Ligue 1. Le championnat français est moins attractif à ses yeux pour le moment.


Le STVV ambitionne de jouer l'Europe la saison prochaine et veut évidemment y faire bonne figure. Le club va devoir trouver le juste équilibre : vendre pour renflouer les caisses tout en restant compétitif sur le terrain.

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