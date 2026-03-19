Du football amateur au Mondial ? L'incroyable destin d'un gardien en Belgique

Le Suriname n'est plus qu'à deux matchs d'une qualification pour la Coupe du monde. Henk ten Cate a dévoilé sa sélection pour les Play-Offs intercontinentaux.

Le Suriname n'occupe que la 123e place au classement FIFA, mais ça n'empêche pas l'équipe de rêver d'une qualification pour la Coupe du Monde. Henk ten Cate, qui a pris la relève de Stanley Menzo à la fin de l'année dernière, peut compter sur un mélange de joueurs expérimentés et de noms connus en Belgique.

En attaque, Gyrano Kerk (Antwerp) et Tjaronn Chery (ex-Antwerp, aujourd'hui au NEC) sont des valeurs sûres. Ils auront la mission de porter le jeu offensif et de créer des occasions lors des Play-Offs.

Le jeune Jahnilo Wiegel a été appelé en renfort

Derrière, on retrouve Stefano Denswil, ancien défenseur du Club de Bruge qui évolue en Turquie, à Kayserispor. Son expérience doit apporter de la stabilité à l'arrière.

La sélection compte plusieurs joueurs passés par la Belgique, comme Warner Hahn, Jean-Paul Boëtius ou Denzel Jubitana. Un atout pour l'équipe, qui bénéficie d'un certain vécu dans le football européen.

Le nom le plus surprenant est celui de Jahnilo Wiegel, gardien de 21 ans qui évolue à Houtvenne, actuellement 14e en Nationale 1. Passé brièvement par le Club de Bruges dans sa jeunesse, il a l'occasion de se montrer sur la scène internationale.



