L'Iran se prépare pour le Mondial... et pose un gros problème à la FIFA

Muzamel Rahmat
Muzamel Rahmat
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L'Iran se prépare pour le Mondial... et pose un gros problème à la FIFA

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L'Iran refuse de jouer aux États-Unis et réclame un exil au Mexique. Un scénario qui plonge le groupe des Diables Rouges et la FIFA dans un chaos logistique.

En Belgique, tout le monde se demande si l'Iran jouera la Coupe du monde. Les Iraniens sont dans le groupe des Diables Rouges avec l'Égypte et la Nouvelle-Zélande, mais leur participation est incertaine.

À la base, l'Iran devait disputer ses matchs aux États-Unis. Mais avec les tensions actuelles (la guerre), la situation a changé. La fédération iranienne refuse de jouer sur le sol US et cherche une solution.

Des discussions ont été lancées avec la FIFA pour délocaliser les matchs au Mexique. Une option sérieusement envisagée, même si elle pose des problèmes d'organisation aux autres sélections.

Un boycott des Etats-Unis, pas du Mondial

Le président de la fédération, Mehdi Taj, a récemment pris la parole. "Nous nous préparons pour la Coupe du monde. Nous boycottons les États-Unis, nous ne boycottons pas la Coupe du monde", a-t-il déclaré sur Fars.


Si ce scénario se confirme, ça pourrait compliquer la tâche de la Belgique. Les déplacements seraient plus longs et l'organisation plus lourde, aussi bien pour les joueurs que pour les supporters.

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