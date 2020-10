Un Rouche, un Mauve, du respect mutuel : "Fier de son parcours"

Les Diables Rouges comptent deux nouveaux défenseurs centraux : un Rouche et un (ex) Mauve. Zinho Vanheusden et Sebastiaan Bornauw se sont présentés ensemble à leur première conférence de presse.

Zinho Vanheusden et Sebastiaan Bornauw se connaissent bien et ce depuis avant même l'équipe Espoirs. "Quelques matchs ensemble ? Même plus que quelques-uns mais beaucoup. Avant, j'étais attaquant, donc je jouais aussi contre lui", sourit Bornauw en conférence de presse. Et le joueur de Cologne n'a que du positif à dire sur son nouvel équipier en sélection A : "Être capitaine du Standard à 21 ans seulement, ça veut tout dire".

Un brassard de capitaine qui a permis à Zinho Vanheusden de passer un palier en termes de leadership et de confiance. "C'est une fierté d'être capitaine du Standard et ça m'a certainement beaucoup aidé. Ca m'a libéré", reconnaît le Rouche, qui se réjouit également du succès de Sebastiaan Bornauw. "Ce qu'il réalise en Bundesliga, c'est beau et je suis fier de lui".

Une arrivée commune au bon moment ?

Zinho Vanheusden était réclamé par les supporters liégeois depuis longtemps avec les Diables Rouges, mais reconnaît qu'il avait besoin d'un peu de temps. "J'ai pu faire ma troisième préparation complète et cette fois, mon genou ne pose plus problème, ce qui m'avait ralenti à l'époque", explique-t-il. "Maintenant, je me sens pleinement fit et prêt. C'était une belle semaine avec la qualification européenne, la sélection et la victoire à Charleroi".

Bornauw, lui, a progressé loin d'Anderlecht, transféré rapidement au FC Cologne. "Serais-je déjà Diable si j'étais resté ? On ne sait jamais prédire l'avenir mais je crois avoir fait le bon choix, la Bundesliga est une compétition qui me va bien", estime-t-il. Tous deux débarquent en tout cas chez les Diables Rouges ensemble en donnant l'impression d'incarner la relève ...