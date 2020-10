Eden Hazard d'ores et déjà forfait pour le Clasico ?

Les mauvaises nouvelles continuent à s'empiler pour Eden Hazard, qui peut déjà oublier l'un de ses objectifs principaux : le Clasico.

Alors que l'optimisme semblait de mise pour un retour progressif d'Eden Hazard et une disponibilité pour le Clasico, le Diable Rouge, qu'on annonçait trois à quatre semaines out dès sa nouvelle blessure fin septembre, devrait bel et bien être out le 24 octobre prochain, date de FC Barcelone - Real Madrid (16h). C'est ce qu'annonce le média Marca.

Un coup dur pour Hazard et le Real Madrid, qui voulait réintégrer son n°7 dès les rencontres à venir pour qu'il acquière du rythme et puisse revenir en forme en vue du Clasico. Eden n'a toujours pas affronté le Barça depuis son arrivée au Real.