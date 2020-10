Satisfaction pour les Pandas: "Un début de match difficile, mais on a su s'adapter"

Dominée pendant une bonne demi-heure, l'Alliance a su faire le gros dos avant de prendre le match à son compte sur la pelouse mouscronnoise.

L'AS Eupen a enchaîné les partages depuis le début de saison, sur la pelouse de la lanterne rouge, les Pandas sont allés chercher leur deuxième victoire de la saison.

Malgré un début de rencontre plutôt à l'avantage des Hurlus. Benat San José était le premier à le reconnaître. "Mouscron a un peu modifié son système tactique et on a dû s'adapter", explique le coach d'Eupen.

"Une victoire méritée"

Mais les Pandas ont grandi au fur et à mesure du match. "Dans la dernière partie de la première période, on a commencé à conserver le ballon, à combiner et à se créer des occasions", confirme l'entraîneur espagnol.

Et les buts sont finalement tombés après le repos, pour des Germanophones qui ont su frapper au bon moment pour aller chercher la victoire. "Ce sont trois points très importants, on mérite cette victoire et on a fait un bon match", conclut Benat San José.