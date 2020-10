Philippe Clement balaie les excuses: "Nous ne devons regarder que nous-mêmes"

Bruges est tombé, une nouvelle fois. Cette troisième défaite en championnat est certainement celle qui fait le plus mal aux Gazelles, car tout au long de la rencontre les Brugeois ont eu la possibilité de prendre les trois points.

Philippe Clement a vécu sa troisième défaite de la saison sur la pelouse d'OHL, sa première hors de ses bases. Une semaine après avoir pris la tête du championnat et quelques jours après la victoire sur la pelouse du Zénith, les Brugeois sont tombés mais il n'y a rien d'alarmant pour l'entraîneur des champions en titre.

"Tout d'abord, la Ligue des Champions ne sera pas une excuse pour cette défaite. Tout le monde veut la jouer et nous nous étions préparés", déclare Clement en conférence de presse. "Ce samedi j'ai vu beaucoup de bonnes choses. Contre une équipe de OHL bien regroupée, mes joueurs ont su trouver des espaces. La mentalité était aussi bonne, mais il faut marquer les occasions. Nous n'avons pas été assez efficaces et c'est là que cela n'a pas été bon".

Clement ne veut cependant pas s'attarder sur cette défaite: "Nous devons nous regarder dans un miroir et travailler sur les points que nous devons améliorer pour le prochain match. Nous avons eu quatre occasions franches face au gardien.... ça doit être but et cela aurait été une autre rencontre. A la place nous nous sommes battus jusqu'au bout pour tenter d'obtenir un match nul. Cependant, je n'ai pas de sentiments négatifs envers un ou plusieurs joueurs, le négatif c'est que nous avons perdu trois points".