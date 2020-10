Quand le Standard de Liège est venu frapper à la porte, Laurent Jans n'a pas hésité une seule seconde

Deux ans après avoir quitté la Jupiler Pro League, le capitaine de la sélection luxembourgeoise (64 sélections) a retrouvé le championnat belge cet été.

L’ancien joueur de Waasland-Beveren a effectué son retour en Belgique par la grande porte en rejoignant le Standard de Liège. "C'est clair que j'étais très content de voir un très grand club comme le Standard s'intéresser à moi. Ils jouent l'Europe et le haut du tableau en D1A. Je n'ai pas hésité une seule seconde et je suis très content d'être ici", a souligné le back droit qui était déjà venu assister à des matchs à Sclessin quand il était plus jeune. "La défaite 2-3 contre Arsenal en Ligue des champions, j'étais là. Il y a des supporters exceptionnels à Sclessin, tout le monde connait leur ferveur. Je connais d'ailleurs plusieurs abonnés qui habitent au Luxembourg et qui m'ont félicité d'avoir rejoint leur club de coeur", a souligné le capitaine de la sélection luxembourgeoise (64 sélections).

Le joueur âgé de 28 ans ne se voyait pas rester plus longtemps à Metz. "La saison dernière, j'avais été prêté à Paderborn en Bundesliga. J'ai beaucoup appris là-bas mais à mon retour chez les Messins, j'ai senti que l'on comptait plus sur moi. C'est le football et je suis content de ce nouveau challenge au Standard", a souligné l'ancien joueur de Waasland-Beveren.

Jans est un véritable back moderne qui sait également évoluer à gauche. "Cela m'est arrivé deux fois en la saison dernière et plusieurs fois en équipe nationale. Je sais défendre et j'aime aussi apporter le danger sur mon flanc. Je peux encore m'améliorer dans ce domaine-là et je vais le faire pour aider au mieux l'équipe", a conclu le Luxembourgeois.