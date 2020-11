Les Rouches derrière leur capitaine : "On lui dédie notre victoire"

Ce dimanche lors de la victoire contre Ostende (1-0), le Standard de Liège a perdu son capitaine durant la première période. Le défenseur central, touché au genou, est sorti sur civière.

Zinho Vanheusden s'est blessé au genou droit ce dimanche soir. "J'ai entendu un craquement, ça m'a fait mal pour lui. Il a beaucoup crié, la douleur était là. J'espère que ce ne sera pas trop grave pour lui", explique Arnaud Bodart qui a vu la scène de près.

"Pas maintenant"

Sa blessure est une mauvaise nouvelle pour le matricule 16. "Il est vraiment en forme et il a d'ailleurs dit : "Pas maintenant". On lui dédie notre victoire", a expliqué le portier des Rouches.

Même son de cloche du côté de Boljevic. "J'ai entendu ses cris, cela m'a glacé le sang. C'est peut-être notre joueur le plus impotant, c'est notre capitaine. Ce ne fut pas facile de reprendre ensuite car on se demandait ce qu'il avait. Mais on gagné pour lui et on croise les doigts pour la suite", a souligné l'ailier.