Serie A : le Napoli et Mertens surpris à domicile par Sassuolo

Mauvaise opération pour Naples, battu à domicile par un surprenant Sassuolo.

Sassuolo est l'une des sensations de ce début de saison en Serie A et les hommes de Roberto De Zerbi, invaincus, ont été prendre trois points solides sur la pelouse du Napoli. Dries Mertens était sur le terrain mais n'a rien pu faire : Manuel Locatelli trouvera la faille à l'heure de jeu sur penalty, tandis que le break était fait en toute fin d'arrêts de jeu interminables (plus de 8 minutes) via Maxime Lopez (0-2).

L'AS Rome, de son côté, l'a emporté (2-0) face à la Fiorentina, via des buts de Spinazzola et Rodriguez. La Louve est 7e au classement, à 5 points de la tête occupée par l'AC Milan.

01/11/2020 12:30 Udinese - AC Milan 1-2 01/11/2020 15:00 Spezia - Juventus 1-4 01/11/2020 15:00 Torino - Lazio 3-4 01/11/2020 18:00 Napoli - Sassuolo 0-2 01/11/2020 18:00 AS Roma - Fiorentina 2-0 01/11/2020 20:45 Sampdoria - Genoa 1-1