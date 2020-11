Dieumerci Mbokani en panne? "Il a tant prouvé et apporté que nous continuerons à le soutenir"

Dieumerci Mbokani est dans le creux et n'a plus fait trembler les filets depuis un moment. Contre LASK puis face au Standard, il a manqué de grosses occasions.

Un Dieumerci Mbokani en pleine forme aurait fait la différence ce dimanche. Mais le Congolais a vendangé plusieurs occasions : une tête mal calibrée, un un contre un mais manqqué face à Bodart, puis un tir à bout portant dans le rectangle adverse...

Lior Refaelov aurait aimé que son coéquipier marque ce deuxième but qui aurait permis à l'Antwerp de l'emporter face au Standard. "Pour l'avenir, nous allons avoir besoin d'un "Dieu" en meilleure forme. Il a tellement apporté à l'équipe ces deux dernières années. Nous continuerons à le soutenir et à être derrière lui", a l'Israélien.

"Je ne suis pas le genre d'entraîneur qui dit quelque chose à ses joueurs quand ils manquent une occasion", a déclaré Ivan Leko. "Que ce soit Gerkens, Mbokani ou Refaelov, je veux qu'ils continuent à travailler et à croire en eux et n l'équipe si cette efficacité n'est pas là pendant un certain temps. C'est une question de faim et de grinta et cela commence par l'entraînement", a conclu le technicien croate.