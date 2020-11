Pedri se paie le Real: "Ils m'ont dit que je n'avais pas la niveau"

La nouvelle pépite du FC Barcelone ne garde pas un bon souvenir de ses tests au Real Madrid.

Pedri a longtemps zigzagué entre, les différents centres de la Casa Blanca avant de s'engager finalement pour le FC Barcelone. Pour autant, la nouvelle star du Barça ne garde pas un bon souvenir de ses essais chez les Merengue. L'ailier espagnol considère avoir été mal reçu et surtout peu considéré par les encadrants. Au final, les coulisses de cette semaine dans la Capitale lui semblent édifiantes.

Pour autant, le prometteur attaquant des Blaugrana remercie ces recruteurs de l'avoir emmené sur le chemin du FCB. "J'ai passé une semaine de tests à Madrid. Ils m'ont dit que je n'avais pas le niveau. Ils m'ont emmené dans un bureau et ils m'ont dit que j'étais un peu foutu, mais cela m'a aidé à continuer à travailler et à m'améliorer. Je les remercie, car maintenant je suis dans l'équipe dans laquelle j'ai toujours voulu être. J'ai toujours été pour le Barça depuis mon enfance. Cela a été démontré avec ma famille. C'était étrange de porter le maillot de Madrid alors que j'avais toujours porté celui du Barça dans la rue. Je pense que c'est là (à Barcelone, ndlr) que je voulais être et j'espère continuer encore de nombreuses années", explique-t-il à la Cadena Ser.