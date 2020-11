La galère norvégienne continue : 16 joueurs disponibles pour ce mercredi !

La Norvège a dû sélectionner une équipe totalement alternative après la mise en quarantaine de tous ses joueurs.

Et au sein de cette sélection, le Covid-19 a encore frappé : Kristian Bratveit, le second gardien de l'équipe "alternative" norvégienne, n'a pas été autorisé à quitter Oslo en raison d'un test au résultat douteux. Résultat : le sélectionneur Leif Gunnar Smerud (habituellement en charge des Espoirs) se retrouve avec en tout et pour tout 17 joueurs, dont 16 joueurs de champ.

Pour rappel, une victoire en Autriche offrirait la tête du groupe à la Norvège. Un exploit qui serait particulièrement épique, au vu des conditions ...