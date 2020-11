Branko Strupar a marqué un de ses équipiers : "Un grand professionnel, très concentré"

L'ancien attaquant du Racing Genk Branko Strupar a formé un duo mortel avec Benito Carbone du côté de Derby County.

Branko Strupar a porté les couleurs de Derby County de 1999 à 2003, trouvant le chemin des filets à 15 reprises en Premier League. "J'avais une excellente relation professionnelle avec Branko Strupar. On évoluait ensemble en attaque à Derby County. C'était un joueur avec énormément de qualités, il avait le nez pour le but", se rappelle Benito Carbone, qui a également porté les couleurs du Napoli et de l'Inter Milan.

"Branko était un mec très taciturne, un peu centré sur lui-même, mais dans le même temps très professionnel. Il aimait beaucoup ce qu'il faisait, et il sentait le but. Je garde des souvenirs positifs de lui", nous confie l'Italien, actuellement dans le staff de la sélection d'Azerbaïdjan.