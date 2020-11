Officiel: Pep Guardiola et City, l'histoire se prolonge!

La belle histoire entre Manchester City et Pep Guardiola n'est pas prête de s'arrêter.

Une nouvelle qui devrait ravir Kevin De Bruyne et tous les fans de Manchester City: Pep Guardiola et la direction mancunienne ont trouvé un terrain d’entente pour prolonger leur aventure commune. L’emblématique coach espagnol des Citizens a signé pour deux saisons supplémentaires et est désormais lié à City jusqu’au 30 juin 2023.

Coach à succès du Barça, puis du Bayern, le Catalan était arrivé à Manchester CIty en juillet 2016. Et s'il n'a pas encore réussi à atteindre son objectif principal avec les Sky Blues, il a déjà collectionné les trophées en Angleterre: deux titres de champion, une FA Cup, deux Coupes de la Ligue et deux Community Shields se sont ajoutés à son palmarès au cours des quatre dernières saisons. Reste, désormais, à ajouter la cerise sur le gâteau: la Ligue des Champions, objectif principal et avoué de la direction mancunienne.