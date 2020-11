Noa Lang explique les difficultés de Bruges: "Quand l'adversaire reste dans son rectangle..."

Noa Lang a sauvé son équipe avec un magnifique but à l'heure de jeu et il revient sur ce qui est certainement son meilleur match de la saison.

Noa Lang était l'un des rares Brugeois à être bien en jambes ce samedi soir lors de la venue de Courtrai au Stade Jan Breydel. Le Hollandais a délivré le Club en seconde période avec un but spectaculaire.

"C'est une action un peu bizarre, reconnait Lang au micro de Eleven Sport. "Le ballon vient de la droite, Charles tente une tête mais elle revient chez Krmencik qui la remet dans le jeu. Je ne me pose pas de question et instinctivement je fais une bicyclette."

Le numéro 10 analyse ensuite la rencontre de son équipe: "Dans cette rencontre, nous n'avons pas assez tiré au but, nous n'avons pas non plus eu assez d'occasions. On a tout de même eu le contrôle du match, sauf dans le dernier quart d'heure. L'équipe adverse a aussi joué tout le match dans son rectangle, ce n'est pas facile quand il n'y a pas d'espace ni de profondeur. Mais on a pris les trois points, et j'ai marqué, c'est le principal".

Tout le monde sait que Dortmund est une grosse équipe

Mardi, l'adversaire sera bien plus corsé puisque les champions en titre se déplaceront au Borussia Dortmund en Ligue des Champions. "On sait que c'est une grosse équipe, tout le monde connait Dortmund. Ce sera dur mais il faut essayer, on ne sait jamais. C'est juste dommage d'y jouer dans un stade vide".