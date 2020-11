Jonathan David a enfin ouvert son compteur : "C'est mérité"

Buteur contre Lorient (4-0) ce dimanche, Jonathan David (20 ans, 11 matchs et 1 but en L1 cette saison) a ouvert son compteur avec Lille après des semaines de maladresse et de doute.

Ses coéquipiers Xeka et Jérémy Pied sont ravis. "On sent que Jonathan gagne de la confiance chaque jour. Je veux le féliciter parce qu’il a marqué son premier but en championnat. C’est mérité, il le méritait déjà avant. Mais ce n’est pas que le but. Je pense qu’il a fait un gros match dans toutes les actions qu’il a eues. Il nous donne beaucoup de lignes de passe, de mouvement. On est très contents de lui", a réagi le Portugais au micro de la chaîne Téléfoot.

"Pour nous, c'est un non-événement. On sait qu'il avait à cœur de marquer son premier but, les supporters aussi. Comme on a pu le voir sur le banc de touche, tout le monde est très content pour lui. En plus, moi, je travaille assez souvent avec lui devant, c'est quelqu'un qui mérite vraiment de mettre son premier but. On sait qu'il va en mettre plein d'autres", a annoncé quant à lui le back droit de Lille.