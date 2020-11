De retour de Turquie, Luc Nilis revient au Sporting d'Anderlecht !

L'ancien Diable rouge et attaquant des Mauves fait son entrée dans le staff technique du RSCA.

Revenu de Turquie après son échec en tant qu'adjoint au club d'Ankaragücü, Luc Nilis a trouvé un nouveau défi : il revient au Sporting d'Anderlecht.

L'ancien attaquant des Mauves va intégrer, dès lundi, le staff technique du club en tant que "stagiaire" et sera chargé d'apporter son expérience aux attaquants. Il remplissait déjà ce rôle lors de son passage au PSV. Du côté du club, on assure que ce ne sera pas "une histoire à la Zetterberg" mais qu'il est revenu pour ses qualités.

Luc Nilis a joué pour le Sporting d'Anderlecht de 1986 à 1994, soit 224 rencontres durant lesquelles il a marqué 127 buts.

"Légende du club et attaquant iconique Luc Nilis est invité à suivre le noyau A du RSCA pendant quelques semaines et à partager son expertise. Ce lundi 30 novembre, Luc viendra faire connaissance avec les coaches et jeter un coup d'œil sur le fonctionnement sportif du RSC Anderlecht", écrit le club dans un communiqué.