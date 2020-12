Bundesliga : Kingsley Coman établit un nouveau record

La fusée Coman est passée par là. L'international français (25 capes) a établi un record impressionant hier soir avec le Bayern Munich face au RB Leipzig. L'attaquant des Roten a été flashé à 35,9 km/h lors de la rencontre, soit la pointe de vitesse la plus importante en Bundesliga depuis le début de la saison.

3️⃣5️⃣.9️⃣ km/h ⏱️



Kingsley Coman has been clocked at a new top speed for a player this season ⚡ pic.twitter.com/5b5CSIJHJo