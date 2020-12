Froissée par le comportement de Dybala, la Juventus lui met un coup de pression

Sous contrat jusqu'en juin 2022, l'attaquant argentin (27 ans, 7 matchs et 1 but en Serie A cette saison) tarde à donner une réponse à la proposition de la Juventus Turin, qui tente de le prolonger depuis plusieurs mois.

Le président de Juventus, Andrea Agnelli, a adressé un petit coup de pression à Paulo Dybala ce lundi en marge de la cérémonie du Golden Boy.

"Il a déjà reçu une offre qui le place parmi les 20 joueurs les mieux payés d'Europe. Nous attendons calmement une réponse. On en attend aussi une sur le terrain. Son ambition est de finir dans le top 5 mondial et on veut le soutenir. Il ne l'est pas aujourd'hui et il le sait", a lâché le dirigeant, histoire de piquer un peu l’orgueil de l'Argentin qui met du temps à retrouver son niveau après avoir contracté le coronavirus et qui a attendu dimanche pour inscrire son premier but de la saison en Serie A face au Genoa (3-1).