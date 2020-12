Jorge Simao fâte ce point comme une victoire: "Après 8 matches en 28 jours..."

Jorge Simao sait une chose: Mouscron vient de nulle part et a su jouer plusieurs fois par semaines et termine en relevant la tête.

Mouscron a pris un point contre OHL ce mardi soir, et personne ne va s'en plaindre du côté des Hurlus. "Je pense que quand on regarde le match, ce point c'est une victoire pour moi. On sait qu'on mérite plus que ce point, mais il ne faut pas oublier d'où on vient".

Il est vrai que ces dernières semaines, les Hurlus ont un peu tiré la langue: "Nous avons joué 8 matches en 28 jours ! Et ce après une période d'un mois sans match, parfois sans entraînement. Aujourd'hui, j'ai vu des joueurs qui n'étaient pas prêts physiquement. J'ai aussi deux blessés en fin de match, Mohammed et Bakic."

"Aujourd'hui, c'est un beau come-back. Finir avec 2-2, dans un match où l'adversaire aurait pu tuer le match avant... ce que je peux dire c'est que mes joueurs ont été héroïques. Tabekou est aussi bien rentrée, je dois dire que j'ai un bon noyau et que je dois faire les bons choix chaque match."