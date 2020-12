🎥 Les plus beaux arrêts de la phase de poules de l'Europa League: avec Arnaud Bodart

Arnaud Bodart s'est aussi mis en évidence sur la scÚne européenne.

En attendant la reprise des compétitions européennes et les seizièmes de finale de l'Europa League, qui auront lieu les 18 et 25 février 2021, l'UEFA a compilé les plus belles parades de la phase de poules.

On y trouve des interventions de Joe Hart (Tottenham), de David Ospina (Napoli) ou encore de Lukas Hradecky (Bayer Leverkusen), mais aussi une parade d'Arnaud Bodart, contre Benfica, lors du dernier match de la saison européenne du Standard.