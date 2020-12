Excellente nouvelle pour Mertens et Naples : la défaite face à la Juventus est annulée

Naples avait été décrété perdant sur tapis vert après avoir été empêché de se déplacer à Turin pour cause de Covid-19. Mais le résultat (3-0) vient d'être annulé ce mardi.

L'affaire avait fait scandale en Italie : en raison d'une quarantaine, le Napoli avait été privé de déplacement à la Juventus le 4 octobre dernier ... et la ligue italienne avait décidé d'infliger une défaite sur tapis vert et un point de pénalité aux Partenopei (3-0). Une décision catastrophique pour Naples et très importante dans la course au top en Serie A, voire au titre.

Mais Dries Mertens et ses équipiers peuvent souffler : ce mardi, la décision a été annulée. La Gazzetta dello sport annonce que le choc entre les deux équipes pourrait se tenir le 13 janvier prochain. Pour la Juventus, c'est un coup dur : les champions en titre comptaient déjà 4 points de retard sur le leader, l'AC Milan. Ils en comptent désormais 7. Naples, de son côté, revient à hauteur de la Juventus avec le retrait de ce point de pénalité.